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Босич Фома Андреевич
Босич Фома Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1800
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Босич Андрей Иванович
1767 г.р.
Мать
Евдокия Петровна
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец:
Босич Андрей Иванович
Мать:
Евдокия Петровна
Смерть
1817
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