Босич Фома Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босич Фома Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Босич Андрей Иванович

Мать: Евдокия Петровна

Смерть
1817
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