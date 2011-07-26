Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Место рождения

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

14.05.1925

Дата смерти

26.07.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925

Отец: Козлов Нестер Аверьянович

Мать: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
06.09.1946

Муж: Шаргаев Николай Георгиевич

Пиряны, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
ЗАпись акта о заключении брака №5 от 06.09.1946 г.,которую составил Пирянский сс Хиславичского р-на Смоленской области
Рождение ребёнка
14.07.1947

Сын: Шаргаев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
26.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
21.04.1954

Сын: Шаргаев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич

Смерть
26.07.2011
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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