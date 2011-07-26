Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1925
Дата смерти26.07.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925
Бракосочетание
06.09.1946
Пиряны, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
ЗАпись акта о заключении брака №5 от 06.09.1946 г.,которую составил Пирянский сс Хиславичского р-на Смоленской области
Рождение ребёнка
14.07.1947
Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
26.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
21.04.1954
Сын: Шаргаев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
12.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаргаев Николай Георгиевич
Смерть
26.07.2011
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область