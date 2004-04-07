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Столяров Владимир Юрьевич

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Место рождения

Ташкент

Дата рождения

13.04.1950

Дата смерти

07.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950

Отец: Столяров Юрий Владимирович

Мать: Лидия Адамовна

Ташкент
Рождение ребёнка
26.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
Рождение ребёнка
29.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
07.04.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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