Столяров Владимир Юрьевич
Место рожденияТашкент
Дата рождения13.04.1950
Дата смерти07.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950
Отец: Столяров Юрий Владимирович
Мать: Лидия Адамовна
Ташкент
Рождение ребёнка
26.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент
Рождение ребёнка
29.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
07.04.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург