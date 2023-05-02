Полухина Ефимия Логвинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Ефимия Логвинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Полухин Петр Иванов

Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Полухин Степан Иванов

Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Полухин Василий Иванов

Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Иван Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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