Полухина Ефимия Логвинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Полухин Петр Иванов
Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Полухин Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно