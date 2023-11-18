Сазонова Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рогова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Борисович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Рогова Нина Завилейская Ивановна

Отец ребёнка: Рогов Иван Борисович

Курилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
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