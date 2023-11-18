Сазонова Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рогова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Рогова Нина Завилейская Ивановна
Отец ребёнка: Рогов Иван Борисович
Курилиха, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Иван Борисович
Смерть
Неизвестно