Багрова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГИА СПб ф.254 оп.10 д.133 указано рождение жены
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.09.1907 ст.

Муж: Багров Трофим Семенович

Бракосочетание
До 1908

Муж: не указан

Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.

Дочь: Багрова Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.07.1908 Гдов Ольга Трофимовна Багрова Гдов отец столоначальник Трофим Семёнович Багров Гдов мать жена Евдокия Федоровна Багрова Гдов мещанин Яков Данилович Данилов Сухрес... Показать все
Восприемник
22.12.1908 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Рождение 22.12.1908 Юхновщина Мария Стефановна Багрова Гдов Евдокия Федоровна Багрова жена Гдов Владимир Григорьевич Стремяков секретарь Юхновщина Стефан Семёнович Багров отец Ю... Показать все
Смерть
Неизвестно

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