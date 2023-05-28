Багрова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГИА СПб ф.254 оп.10 д.133 указано рождение жены
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.09.1907 ст.
Бракосочетание
До 1908
Муж: не указан
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.
Дочь: Багрова Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович
Афанасьевская церковь 07.07.1908 Гдов Ольга Трофимовна Багрова Гдов отец столоначальник Трофим Семёнович Багров Гдов мать жена Евдокия Федоровна Багрова Гдов мещанин Яков Данилович Данилов Сухрес... Показать все
Восприемник
22.12.1908 ст.
Афанасьевская церковь Рождение 22.12.1908 Юхновщина Мария Стефановна Багрова Гдов Евдокия Федоровна Багрова жена Гдов Владимир Григорьевич Стремяков секретарь Юхновщина Стефан Семёнович Багров отец Ю... Показать все
Смерть
Неизвестно