Богатырева (Назаренко) Алла Владимировна
Место рожденияТбилиси Грузия
Дата рождения31.07.1938
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938
Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
20.07.1968
Дочь: Муравьева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.?
Сын: Богатырев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.?
Сын: Богатырев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно