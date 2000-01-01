Богатырева (Назаренко) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Назаренко) Алла Владимировна

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Место рождения

Тбилиси Грузия

Дата рождения

31.07.1938

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1938

Отец: Назаренко Владимир Федосеевич

Мать: Назаренко Лидия Ильинична

Тбилиси Грузия
Рождение ребёнка
20.07.1968

Дочь: Муравьева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.07.?

Сын: Богатырев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.07.?

Сын: Богатырев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Михаил Михайлович

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