Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лукьян Григорьев
Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно