Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Антон большой Григорьев

Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лукьян Григорьев

Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Антон меньшой Григорьев

Отец ребёнка: Суров Григорий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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