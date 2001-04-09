Иващенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.2001

Сын: Иващенко Максим Александрович

Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
12.04.2002

Дочь: Коваленко Евгения Александровна

Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Александра Александровна

Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Галина Владимировна

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