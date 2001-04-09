Иващенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.2001
Сын: Иващенко Максим Александрович
Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
12.04.2002
Дочь: Коваленко Евгения Александровна
Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Александра Александровна
Мать ребёнка: Иващенко Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно