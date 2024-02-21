Ефимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: (Ефимова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: (Ефимова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: (Ефимова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Максим Владимирович
Мать ребёнка: (Ефимова) Анна