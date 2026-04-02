Степан Гаврилов
мужской, родился 25.10.1868 ст., Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
умер Около 1944, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Дети
Гаврилов Петр Степанович24.08.1893 ст. г.р.
Гаврилов Василий Степанович28.03.1899 ст. г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Восприемник
Неизвестно
Крещение
25.10.1868 ст.
Бракосочетание
06.02.1891 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Сын: Гаврилов Василий Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.
Сын: Гаврилов Максим Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
30.05.1907
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.
Сын: Гаврилов Павел Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Гаврилова Ольга Степановна
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
18.03.1917
Дочь: Гаврилова Александра Степановна
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Смерть
Около 1944