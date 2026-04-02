Степан Гаврилов 25.10.1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Гаврилов

Автор
ИГ
Гаврилова И.

мужской, родился 25.10.1868 ст., Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

умер Около 1944, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дети
Гаврилов Петр Степанович24.08.1893 ст. г.р.
Гаврилов Василий Степанович28.03.1899 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1868 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Скрыто настройками приватности
Восприемник
Неизвестно

Крещение
25.10.1868 ст.
Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Восприемники: Тимофей Гаврилов - сын отца Параскева Алексиева - сестра матери

Бракосочетание
06.02.1891 ст.

Жена: не указана

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

фонд 19/127/45/213

Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.

Сын: Гаврилов Петр Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/60/стр.297

Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Сын: Гаврилов Василий Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/

Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.

Сын: Гаврилов Максим Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/1076/стр.168

Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Гаврилов Иван Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/1934/стр.312

Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.

Сын: Гаврилов Павел Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/2673

Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Гаврилова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/2956/стр.275

Рождение ребёнка
18.03.1917

Дочь: Гаврилова Александра Степановна

Мать ребёнка: Екатерина Степанова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/3450

Смерть
Около 1944
Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

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