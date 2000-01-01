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Звягин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
23.02.1984

Дочь: Булина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Валерьянкова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
01.11.1989

Сын: Звягин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягина Галина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Россия, Калининградская обл.,
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