Звягин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
23.02.1984
Дочь: Булина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Валерьянкова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
01.11.1989
Сын: Звягин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Звягина Галина Алексеевна
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, Калининградская обл.,