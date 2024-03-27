Мингазетдин Учитель Сафа Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения16.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Минуллин) Рабига
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно