Мингазетдин Учитель Сафа Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазетдин Учитель Сафа Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

16.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908

Отец: Сафа Гимадутдин Тимербулат Улынын Улы №25-55

Мать: Хадиябану Залялетдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Минуллин) Рабига

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минуллин) Рабига

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минуллин) Рабига

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минуллин) Рабига

Смерть
Неизвестно

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