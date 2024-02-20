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Лембик Николай Дмитриевич

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Место рождения

Волгоградская обл., Россия

Дата рождения

06.12.1912

Дата смерти

03.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1912

Отец: Лембик Дмитрий Афанасьевич

Мать: Лембик Екатерина Павловна

Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
30.06.1950

Жена: Лембик Антонина Никифоровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Лембик Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лембик Антонина Никифоровна

Волгоградская обл., Россия
Рождение ребёнка
16.05.1957

Сын: Лембик Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лембик Антонина Никифоровна

Волгоградская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия
Учитель
Образование
Неизвестно
Михайловское Педагогическое училище
Смерть
03.06.1986
деревня Новокиевка, Россия
Похороны
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия
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