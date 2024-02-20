Лембик Николай Дмитриевич
Место рожденияВолгоградская обл., Россия
Дата рождения06.12.1912
Дата смерти03.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1912
Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
30.06.1950
Рождение ребёнка
1953
Сын: Лембик Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лембик Антонина Никифоровна
Волгоградская обл., Россия
Рождение ребёнка
16.05.1957
Сын: Лембик Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лембик Антонина Никифоровна
Волгоградская обл., Россия
Работа или профессия
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия
Учитель
Образование
Неизвестно
Михайловское Педагогическое училище
Смерть
03.06.1986
деревня Новокиевка, Россия
Похороны
Неизвестно
деревня Новокиевка, Россия