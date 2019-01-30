Казакевич (Дученко) Ольга Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Дученко) Ольга Селиверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1905

Дата смерти

?.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1928

Дочь: Юзова Галина Леонтьевна

Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович

Рождение ребёнка
13.11.1930

Дочь: Мацкив Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович

Рождение ребёнка
16.08.1938

Сын: Казакевич Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Леон Антонович

Смерть
?.11.1973
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