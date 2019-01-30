Казакевич (Дученко) Ольга Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1905
Дата смерти?.11.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1928
Дочь: Юзова Галина Леонтьевна
Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович
Рождение ребёнка
13.11.1930
Дочь: Мацкив Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович
Рождение ребёнка
16.08.1938
Сын: Казакевич Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Казакевич Леон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1973