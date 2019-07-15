Кочеткова (Ильина) Светлана Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1939
Дата смерти15.07.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1939
Отец: Ильин Василий Иванович
Бракосочетание
10.02.1961
Рождение ребёнка
15.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетков Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетков Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2019