Кочеткова (Ильина) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Ильина) Светлана Васильевна

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.07.1939

Дата смерти

15.07.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1939

Отец: Ильин Василий Иванович

Мать: Ильина Таисия Григорьевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.02.1961

Муж: Кочетков Вячеслав Васильевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетков Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетков Вячеслав Васильевич

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Вячеслав Васильевич

Смерть
15.07.2019
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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