Чащина (Семенова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Семенова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.?.1967

Дочь: Кандакова Галина

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чащин Владимир

Отец ребёнка: Чащин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Дмитрий

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