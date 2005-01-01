Чащина (Семенова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.?.1967
Дочь: Кандакова Галина
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чащин Владимир
Отец ребёнка: Чащин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Дмитрий