Антон Панфилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиОколо 1837 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: Панфил Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Матвей Антонов
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Катерина Антонова
Мать ребёнка: Фекла
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Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Тихон Антонов
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Марья Антонова
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Около 1837 ст.
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