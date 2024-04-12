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Антон Панфилов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Около 1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1821 г.р.
1823 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Панфил Григорьев

Мать: не указана

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Матвей Антонов

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Катерина Антонова

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-186-19об-20
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Тихон Антонов

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Марья Антонова

Мать ребёнка: Фекла

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Около 1837 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
200-20-186-19об-20 200-14-222-640об-641
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