Балюк Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиллер Татьяна
Смерть
1948
Утяково, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Самоубийство | Пару не принимали в доме. Они сильно любили друг друга. После очередной ссоры с матерью жены Тани, Николай пошел в хату и застрелился из ружья.