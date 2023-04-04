Балюк Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балюк Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиллер Татьяна

Смерть
1948
Утяково, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Самоубийство | Пару не принимали в доме. Они сильно любили друг друга. После очередной ссоры с матерью жены Тани, Николай пошел в хату и застрелился из ружья.
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