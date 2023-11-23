Барателиа Куатат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барателиа Шханыкуа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Янкуа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барателиа Хута
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барателиа Пачу
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барателиа Гуада
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Гвапа
Мать ребёнка: не указана