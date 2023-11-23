Барателиа Куатат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барателиа Куатат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барателиа Шханыкуа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Янкуа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барателиа Хута

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барателиа Пачу

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барателиа Гуада

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Гвапа

Мать ребёнка: не указана

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