Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1928
Дата смерти20.09.2017
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна
Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курдюмов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1952
Дочь: Стукаленко Альбина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1954
Дочь: Шарапова (Курдюмова) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Курдюмов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич
Смерть
20.09.2017