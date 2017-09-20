Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюмова (Горбачева) Роза Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

20.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: Горбачёв Сергей Маркович

Мать: Горбачёва Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стукаленко (Курдюмова) Альбина Владимировна

Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курдюмов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курдюмов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
01.06.1952

Дочь: Стукаленко Альбина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1954

Дочь: Шарапова (Курдюмова) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Курдюмов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Курдюмов Владимир Яковлевич

Смерть
20.09.2017

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