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Григорий Павлович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1855 и 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1856

Отец: Павел Спиридонович

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
10.07.1881

Жена: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Рождение ребёнка
25.07.1882

Сын: Иоанн-Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1884

Сын: Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 22.11.1885 и 1891

Сын: Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897

Дочь: Васелиса-Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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