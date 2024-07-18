Григорий Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1855 и 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1856
Отец: Павел Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1881
Рождение ребёнка
25.07.1882
Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна
Рождение ребёнка
14.03.1884
Сын: Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна
Рождение ребёнка
Между 22.11.1885 и 1891
Сын: Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Зиновия-Елизавета Иларионовна-Ларионовна-Лавровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1897
Дочь: Васелиса-Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно