Костин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1954
Дочь: Улитина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Костина Галина Михайловна
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно