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Костин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Василий Сергеевич

Мать: Костина Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1954

Дочь: Улитина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Костина Галина Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Костина Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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