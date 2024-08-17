Котаев Кузьма Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котаев Кузьма Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна

Мать ребёнка: Катаева Парасковья небрачная

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
дер Пигали Немский район Ильинская церковь
Смерть
Неизвестно

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