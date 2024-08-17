Котаев Кузьма Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна
Мать ребёнка: Катаева Парасковья небрачная
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
дер Пигали Немский район Ильинская церковь
Смерть
Неизвестно