Нащанский Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нащанский Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нащанский Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нащанская Гашка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нащанская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нащанская Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нащанский Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нащанский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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