Нащанский Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нащанский Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нащанская Гашка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нащанская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нащанская Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нащанский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно