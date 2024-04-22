Шапошник Дмитрий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева
Место жительства
23.04.1850 ст.
указан возраст 39 - возможна опечатка ГАВО, Ф И18, Оп 1, Д 453 ч 3, лл 24
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шапошник Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акилина Дмитриева
Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева
Место жительства
20.03.1858 ст.
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно