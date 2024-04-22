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Шапошник Дмитрий Яковлев

Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шапошник Яков Васильев

Мать: Шапошник Татьяна Ефимова/Гаврилова

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шапошник Савва Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева

Место жительства
23.04.1850 ст.
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
указан возраст 39 - возможна опечатка ГАВО, Ф И18, Оп 1, Д 453 ч 3, лл 24
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шапошник Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акилина Дмитриева

Мать ребёнка: Шапошник Ксения Алексеева

Место жительства
20.03.1858 ст.
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО, И-18, Оп. 1, т. 2, д. 618, лл. 75
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошник Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно
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