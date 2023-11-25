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Вохтомин Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохтомин Дмитрий

Мать: Вохтомина Фокиста Онофриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вохтомина Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохтомина Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно

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