Вохтомин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохтомин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вохтомина Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вохтомина Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вохтомина Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно