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Лазорина Валентина Ивановна
Лазорина Валентина Ивановна
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Место рождения
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
Дата рождения
1911 ст.
Дата смерти
1977
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
EЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мичуринск
, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
1977
Армавир
, город Армавир, Краснодарский край
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