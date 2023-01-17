Лазорина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазорина Валентина Ивановна

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
1977
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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