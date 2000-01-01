Басюк Виктор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басюк Виктор Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.197

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1941 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.197

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Басюк Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.10.1989

Сын: Басюк Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Басюк Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
02.08.1994

Дочь: Егорова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Басюк Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басюк Наталья Анатольевна

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