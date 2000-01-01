Басюк Виктор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.197
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.197
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Басюк Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1989
Мать ребёнка: Басюк Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
02.08.1994
Дочь: Егорова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Басюк Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно