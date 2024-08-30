Ступина (Дементьева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1835
Рождение ребёнка
21.08.1836
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
27.10.1838
Сын: Ступин Авраамий Андреевич
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1840
Сын: Ступин Авраамий Андреевич
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Ступина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1843
Дочь: (Ступина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1845
Дочь: (Ступина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1848
Сын: Ступин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1855
Сын: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович