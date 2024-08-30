Ступина (Дементьева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Дементьева) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1835

Муж: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1836

Сын: Ступин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1838

Сын: Ступин Авраамий Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.10.1840

Сын: Ступин Авраамий Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Ступина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
06.08.1843

Дочь: (Ступина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1845

Дочь: (Ступина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Ступин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ступин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1855

Сын: Ступин-Дементьев Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Ступин Андрей Федорович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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