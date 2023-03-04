Maslovsky Lelen
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955
Отец: Maslovsky Viktor
Мать: Maslovskaya Bronislava
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Maslovsky Roman
Мать ребёнка: Maslovskaya Anna
Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Maslovsky Denis
Мать ребёнка: Maslovskaya Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maslovskaya Anna