Maslovsky Lelen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maslovsky Lelen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: Maslovsky Viktor

Мать: Maslovskaya Bronislava

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Roman

Мать ребёнка: Maslovskaya Anna

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Denis

Мать ребёнка: Maslovskaya Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maslovskaya Anna

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