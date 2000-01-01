Трибунских (Осипова) Ольга
Место рожденияВоронеж.обл, с.Красное
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Никанор
Мать: Осипова ?
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Николай
Отец ребёнка: Трибунских Иван
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Леонид
Отец ребёнка: Трибунских Иван
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Владимир
Отец ребёнка: Трибунских Иван
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трибунских Иван
Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибунских Александр
Отец ребёнка: Трибунских Иван
Воронеж.обл, с.Красное