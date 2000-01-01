Трибунских (Осипова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибунских (Осипова) Ольга

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Место рождения

Воронеж.обл, с.Красное

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Никанор

Мать: Осипова ?

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Николай

Отец ребёнка: Трибунских Иван

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Леонид

Отец ребёнка: Трибунских Иван

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Владимир

Отец ребёнка: Трибунских Иван

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трибунских Иван

Воронеж.обл, с.Красное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибунских Александр

Отец ребёнка: Трибунских Иван

Воронеж.обл, с.Красное
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