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Вшивков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Беденашвили-Вшивкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

г. Пермь
Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Косолапова-Вшивкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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