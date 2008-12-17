Вшивков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Беденашвили-Вшивкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Новикова-Вшивкова Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
г. Пермь
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Косолапова-Вшивкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Вшивкова Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно