Гокк Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.12.1975
Жена: Гокк Нина Романовна
Бракосочетание
25.12.1975
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1977
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гокк Нина Романовна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гокк Нина Романовна
Развод
1984
Жена: Гокк Нина Романовна
Развод
1984
Жена: не указана