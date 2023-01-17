Гокк Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гокк Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

1977 г.р.
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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.12.1975

Жена: Гокк Нина Романовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
25.12.1975

Жена: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1977

Сын: Гокк Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гокк Нина Романовна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гокк Нина Романовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
1984

Жена: Гокк Нина Романовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
1984

Жена: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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