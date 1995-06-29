Яковлева Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения10.10.1939
Дата смерти29.06.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939
Рождение ребёнка
17.11.1959
Дочь: Лозовская Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Самойлов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.06.1968
Сын: Архипов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Архипов Валентин Николаевич
Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1995