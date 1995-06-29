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Яковлева Людмила Александровна

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Место рождения

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

10.10.1939

Дата смерти

29.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1939

Отец: Яковлев Александр Иванович

Мать: Яковлева Людмила Клавдиевна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
17.11.1959

Дочь: Лозовская Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Самойлов Георгий Алексеевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.06.1968

Сын: Архипов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Архипов Валентин Николаевич

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Георгий Алексеевич

Смерть
29.06.1995
Братск, город Братск, Иркутская область
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