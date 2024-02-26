Леонова Васса Макавеева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Леонов Яков Леонтьев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Леонтий Власов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Леонов Матвей Леонтьев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Леонтий Власов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно