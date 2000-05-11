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Лобачева Елизавета Александровна
Лобачева Елизавета Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2000
Пол
Женский
Отец
Лобачев Александр Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Лобачева Юлия Петровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2000
Отец:
Лобачев Александр Анатольевич
Мать:
Лобачева Юлия Петровна
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