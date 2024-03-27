Трифонова Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трифонов Петр
Отец ребёнка: Трифонов Иван
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Трифонова) Афимья
Отец ребёнка: Трифонов Иван
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Трифонова) Авдотья
Отец ребёнка: Трифонов Иван
Рождение ребёнка
1845
Сын: Трифонов Кирилл
Отец ребёнка: Трифонов Иван
Рождение ребёнка
1846
Сын: Трифонов Трифон
Отец ребёнка: Трифонов Иван
Смерть
Неизвестно