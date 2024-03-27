Трифонова Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трифонов Петр

Отец ребёнка: Трифонов Иван

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Трифонова) Афимья

Отец ребёнка: Трифонов Иван

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Трифонова) Авдотья

Отец ребёнка: Трифонов Иван

Рождение ребёнка
1845

Сын: Трифонов Кирилл

Отец ребёнка: Трифонов Иван

Рождение ребёнка
1846

Сын: Трифонов Трифон

Отец ребёнка: Трифонов Иван

Смерть
Неизвестно

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