Верещагин Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Верещагин Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно