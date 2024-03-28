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Верещагин Федор Тихонович

Место рождения

Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Верещагин Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1784

Сын: Верещагин Осип Федорович

Мать ребёнка: не указана

Слудка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Смерть
Неизвестно

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