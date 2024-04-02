Струнова (Боковенко) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнова (Боковенко) Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: Боковенко Владимир Николаевич

Мать: Боковенко Светлана/Галина Владимировна

Рождение ребёнка
2015

Дочь: Струнова Дарина Валерьевна

Отец ребёнка: Струнов Валерий

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Струнова Эвелина Валерьевна

Отец ребёнка: Струнов Валерий

Рождение ребёнка
2021

Дочь: Струнова Альбина Валерьевна

Отец ребёнка: Струнов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнов Валерий

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