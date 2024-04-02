Струнова (Боковенко) Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991
Рождение ребёнка
2015
Дочь: Струнова Дарина Валерьевна
Отец ребёнка: Струнов Валерий
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Струнова Эвелина Валерьевна
Отец ребёнка: Струнов Валерий
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Струнова Альбина Валерьевна
Отец ребёнка: Струнов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Струнов Валерий