Лодыгин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгин Александр Николаевич

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Место рождения

Стеньшино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.10.1847

Дата смерти

16.03.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Стеньшино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1875 по 1878
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1884
Париж, Франция
Место жительства
С 1888
США
Место жительства
С 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
США
Место жительства
Неизвестно
США
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
16.03.1923
Бруклин, Нью-Йорк, США
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