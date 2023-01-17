Лодыгин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1847
Дата смерти16.03.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870
Место жительства
С 1875 по 1878
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1878
Место жительства
С 1884
Париж, Франция
Место жительства
С 1888
США
Место жительства
С 1907
Место жительства
Неизвестно
США
Место жительства
Неизвестно
США
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
16.03.1923
Бруклин, Нью-Йорк, США