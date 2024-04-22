Настасья Тимофеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Тимофеева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Тимофей Иванов (Ич)

Мать: Афимья Трофимова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.01.1831 ст.

Муж: Андрей Панкратьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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