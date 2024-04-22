Настасья Тимофеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Тимофей Иванов (Ич)
Мать: Афимья Трофимова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
11.01.1831 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно