Иванова Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смерти20.01.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Марфа
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Михаил
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Михайлов Никифор
Отец ребёнка: Васильев Михаил
Смерть
20.01.1883 ст.