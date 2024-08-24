Иванова Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

20.01.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Марфа

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Михайлов Никифор

Отец ребёнка: Васильев Михаил

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
20.01.1883 ст.

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