Власенко (Власенков) Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.03.1922
Дата смерти17.06.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.951
Сын: Власенко Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Власенко Мария Михайловна
Рождение
26.03.1922
Отец: Власенков Михаил
Рождение ребёнка
01.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Приютово, Кощаковская волость, Казанский уезд
Смерть
17.06.1986