Власенко (Власенков) Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко (Власенков) Александр Михайлович

Место рождения

Починичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1922

Дата смерти

17.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.951

Сын: Власенко Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Власенко Мария Михайловна

Рождение
26.03.1922

Отец: Власенков Михаил

Мать: не указана

Починичи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Мария Михайловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власенко Мария Михайловна

Приютово, Кощаковская волость, Казанский уезд
Смерть
17.06.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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