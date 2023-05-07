Швецов Матвей Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Трифон
Рождение ребёнка
20.02.1920
Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сисина Пелагея
Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно