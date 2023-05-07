Швецов Матвей Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Матвей Трифонович

Швецов Матвей Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1920

Сын: Швецов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сисина Пелагея

Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Швецова Ефросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close