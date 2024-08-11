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Маллицкий Гурий Александрович

Место рождения

село Дедово, Оренбургской губернии

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Маллицкий Александр Капитонович

Мать: Маллицкая ?

Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Маллицкий Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
После 1873

Дочь: (Маллицкая) Нина Гурьевна

Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
После 1873

Дочь: (Маллицкая) Елена Гурьевна

Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Маллицкий Константин Гурьевич

Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна

Смерть
1900

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