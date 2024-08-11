Маллицкий Гурий Александрович
Место рождениясело Дедово, Оренбургской губернии
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Маллицкий Александр Капитонович
Мать: Маллицкая ?
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Маллицкий Николай Гурьевич
Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
После 1873
Дочь: (Маллицкая) Нина Гурьевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
После 1873
Дочь: (Маллицкая) Елена Гурьевна
Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Маллицкий Константин Гурьевич
Мать ребёнка: Маллицкая (Молчанова) Елизавета Петровна
Смерть
1900