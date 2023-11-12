Смирнов Петр Иванович
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1877
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
18.04.1879
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.08.1883
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
04.02.1888
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
15.07.1889 ст.
Дочь: Беликова Марья Петровна
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №2, дело №107 Метрическая книга села Жилконцы https://yandex.ru/archive/catalog/505a32d3-ef61-48ae-b348-3473304f0b84/121
Рождение ребёнка
29.02.1892
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.02.1892 ст.
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №2, дело №128 Метрическая книга села Жилконцы https://yandex.ru/archive/catalog/5d05963b-d766-40de-a656-3b23b0297971/101
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.01.1896
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Смерть
Неизвестно