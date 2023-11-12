Смирнов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1877 г.р.
1879 г.р.
1883 г.р.
1888 г.р.
1889 г.р.
1892 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1877

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Жилконцы, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1883

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
04.02.1888

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
15.07.1889 ст.

Дочь: Беликова Марья Петровна

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Жилконцы, Зарайск, Московская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №2, дело №107 Метрическая книга села Жилконцы https://yandex.ru/archive/catalog/505a32d3-ef61-48ae-b348-3473304f0b84/121
Рождение ребёнка
29.02.1892

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
29.02.1892 ст.

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Жилконцы, Зарайск, Московская область
ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №16И, опись №2, дело №128 Метрическая книга села Жилконцы https://yandex.ru/archive/catalog/5d05963b-d766-40de-a656-3b23b0297971/101
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
12.01.1896

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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