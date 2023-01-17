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Шведова Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1966

Отец: Шведов Алексей Васильевич

Мать: Шведова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1995

Дочь: Чулкова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Чулков Владимир Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
?.06.2000

Муж: Чулков Владимир Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
После 6 лет гражданского брака было принято решение оформить его официально
Развод
28.09.2007

Муж: Чулков Владимир Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Брак официально прекращен.
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