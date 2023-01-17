Шведова Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1966
Отец: Шведов Алексей Васильевич
Мать: Шведова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1995
Дочь: Чулкова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Чулков Владимир Михайлович
Бракосочетание
?.06.2000
После 6 лет гражданского брака было принято решение оформить его официально
Развод
28.09.2007
Брак официально прекращен.