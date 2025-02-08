Соломонова (Лестенькова) Анна Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецЕлкин ЕгорНеизвестно г.р.
МатьЕлкина (Лестенькова) Мария Федоровна08.07.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елкин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно