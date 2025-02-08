Соломонова (Лестенькова) Анна Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Соломонова (Лестенькова) Анна Егоровна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Елкин ЕгорНеизвестно г.р.
Мать
Елкина (Лестенькова) Мария Федоровна08.07.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елкин Егор

Мать: Елкина (Лестенькова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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