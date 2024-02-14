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Hairetdin (Ainetdin) Reside

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1907

Дата смерти

07.01.1984

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1907

Отец: Ainetdin Meyletdin

Мать: Ainetdin (Taülihan) Fereha

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Рождение ребёнка
09.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Рождение ребёнка
29.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Рождение ребёнка
17.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Рождение ребёнка
18.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Рождение ребёнка
14.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hairetdin Bilaletdin (Bilal) R-M269

Смерть
07.01.1984
Похороны
Неизвестно

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