Hairetdin (Ainetdin) Reside
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1907
Дата смерти07.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1907
Отец: Ainetdin Meyletdin
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1935
Рождение ребёнка
29.09.1936
Рождение ребёнка
17.07.1938
Рождение ребёнка
18.02.1942
Рождение ребёнка
14.08.1945
Смерть
07.01.1984
Похороны
Неизвестно